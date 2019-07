Pogoda na dziś. Przelotny deszcz i zachmurzenie na południu i północy. Prognoza pogody na 23.07.2019

Pogoda na dziś. Wtorkowa aura przyniesie lekki deszcz w południowej i północnej Polsce. Temperatura zachęci do spacerowania jedynie we Wrocławiu. W Gdańsku słupki rtęci ponownie spadną poniżej 20. kreski. Prognoza pogody na 23.07.2019.

Pogoda na dziś. Deszczowo i pochmurnie w południowej i północnej Polsce. Prognoza pogody na 23.07.2019 (Fotolia)

Pogoda na dziś Warszawa – prognoza pogody na 23.07

Wtorek przyniesie pogorszenie pogody w Warszawie. Synoptycy prognozują na dziś umiarkowane zachmurzenie i niskie temperatury. O godzinie 6 rano termometry odnotują 16 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 17 st. C. Kilka stopni cieplej powinno być po południu. Około godziny 15 słupki rtęci zatrzymają się na 21. kresce. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. W ciągu dnia będzie wzmagał się wiatr. Rano jego prędkość wyniesie 5-10 km/h. W południe wzrośnie do 18 km/h, a w godzinach 14-16 będzie przekraczać 20 km/h. Wieczorem osłabnie do 16-19 km/h.

Pogoda na dziś Kraków – prognoza pogody na 23.07

We wtorek w Krakowie przyda się parasol. Lekki i przelotny deszcz może dawać się we znaki nawet do godziny 13. Poza tym będzie pochmurnie i chłodno. O godzinie 6 rano termometry odnotują 17 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 18 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do maksymalnie 19 st. C. Temperatura odczuwalna nie ulegnie zmianie. Mieszkańcy Krakowa nie powinni obawiać się dziś wiatru. Do południa jego prędkość będzie wynosiła ok. 8 km/h, a po godzinie 12 wzrośnie do maksymalnie 16 km/h. Wieczorem mogą powrócić niewielkie opady deszczu.

Pogoda na dziś Wrocław – prognoza pogody na 23.07

Podobnie jak w Warszawie i Krakowie, wtorek we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Tu jednak powinno być o kilka stopni cieplej. O godzinie 6 rano termometry pokażą 18 st. C, a odczuwalne będzie 19 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 26-27 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie nawet 29 st. C. Spacerowicze nie powinni obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 11 km/h.

Pogoda na dziś Gdańsk – prognoza pogody na 23.07

Wychodząc do pracy, warto dziś pamiętać o parasolu. W godzinach 8-13 w Gdańsku mogą występować niewielkie opady deszczu. Poza tym będzie raczej chłodno i pochmurnie. O godzinie 6 rano termometry odnotują 14 st. C. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Nieco cieplej powinno być po południu. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na 18. kresce. Najwyższa temperatura (19 st. C) prognozowana jest na godzinę 16. Osoby, które mimo pochmurnej i chodnej aury zdecydują się na aktywność poza domem, nie powinny obawiać się wiatru. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 17 km/h.

Pogoda na dziś Kołobrzeg – prognoza pogody na 23.07

Wtorkowy poranek w Kołobrzegu zapowiada się deszczowo. Nocne opady ustąpią dopiero około godziny 10. Mimo deszczu, rano nie powinny zawieść temperatury. Około godziny 6 termometry odnotują 18 st. C, a odczuwalne będzie 17 st. C. Niestety po południu nie będzie znacznie cieplej. Najwyższa temperatura prognozowana jest na godziny 14-17. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 22. kresce. Aż do godziny 17 w Kołobrzegu będzie występowało umiarkowane zachmurzenie. Rozpogodzenia można spodziewać się w godzinach 17-19. Spacerowicze nie muszą dziś obawiać się wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 14 km/h.

