Pogoda na dziś – poniedziałek 17 czerwca. Koniec z upałami. Poniedziałek będzie słoneczny i ciepły

Pogoda na dziś (poniedziałek 17 czerwca). W poniedziałek mieszkańcy całej Polski odpoczną od upałów. W Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu zapowiada się słoneczny dzień. Nieco innej aury powinni spodziewać się mieszkańcy Krakowa.

Pogoda na dziś. Ciepło i słonecznie w Warszawie i Wrocławiu. (Fotolia)

Pogoda Warszawa – poniedziałek 17 czerwca

Ochłodzenie w poniedziałek dotrze do Warszawy. Po upalnym weekendzie warszawiacy będą mogli odetchnąć nieco chłodniejszym powietrzem. O godzinie 7 rano termometry pokażą 19 st. C. Po południu nieco się ociepli. W najcieplejszym momencie dnia (około godziny 14) słupki rtęci zatrzymają się na 23 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie wtedy 24 st. C. Po południu spacerowicze powinni uważać na nieco silniejszy wiatr. Od godziny 14 jego prędkość będzie sięgać 25 km/h. Poniedziałek zapowiada się bardzo słonecznie. Synoptycy prognozują niewielkie zachmurzenie.

Pogoda Kraków – poniedziałek 17 czerwca

Poniedziałek w Krakowie będzie chłodny i pochmurny. Dzisiaj nie powinno jednak padać. O godzinie 7 rano temperatura wyniesie 16 st. C. Po południu będzie o kilka stopni cieplej. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 23 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 24 st. C. Będzie to najcieplejszy moment dnia. Mimo całkowitego zachmurzenia i nie najwyższej temperatury w poniedziałek warto spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Nie będzie w tym przeszkadzał wiatr. Jego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 13 km/h.

Pogoda Wrocław – poniedziałek 17 czerwca

Pogodna aura wraca do Wrocławia, ale dopiero po południu. Ranek upłynie pod znakiem zachmurzenia i niskiej temperatury. O godzinie 7 rano termometry pokażą tylko 15 st. C. Zdecydowana poprawa aury będzie miała miejsce około godziny 14. Zza chmur wyjrzy wtedy słońce, a słupki rtęci wzrosną do 23 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie 25 st. C. Aury we Wrocławiu nie będzie pogarszał wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 10 km/h.

Pogoda Gdańsk – poniedziałek 17 czerwca