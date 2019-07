Pogoda na dziś – piątek 5 lipca. Okulary przeciwsłoneczne warto zastąpić parasolem. Przelotne opady w całym kraju

Pogoda na dziś (piątek 5 lipca). Deszcz i niskie temperatury. Tak będzie w piątek wyglądała pogoda w całym kraju. W Gdańsku nad ranem wystąpią ulewy, a po południu we znaki da się silny wiatr.

Pogoda na dziś. Nocne ulewy dokuczały mieszkańcom Gdańska (PAP)

Pogoda Warszawa – piątek 5 lipca

Piątek przyniesie kolejne pogorszenie aury. Do zimnego wiatru i niskiej temperatury dołączą przelotne opady deszczu, które pojawią się około godziny 5 rano. Padać będzie do późnego popołudnia. Synoptycy prognozują, że przejaśnień można spodziewać się dopiero około godziny 17. Wiele do życzenia pozostawią dziś również temperatury. O godzinie 6 rano termometry pokażą 15 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 14 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną jedynie o dwie kreski. Najcieplej będzie około godziny 17. Po ustaniu opadów deszczu termometry pokażą 19 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 18 st. C. Nieco silniejszy wiatr będzie dawał się we znaki w godzinach 11-19. Jego prędkość utrzyma się wtedy na poziomie 24-25 km/h.

Pogoda Kraków – piątek 5 lipca

Pogoda nie zachwyci dzisiaj również w Krakowie. Słoneczna aura utrzyma się jedynie wczesnym rankiem. Mimo to temperatura nie będzie zbyt wysoka. O godzinie 6 rano termometry pokażą 14 st. C. O godzinie 8 rano zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a od godziny 11 zaczną się pojawiać się przelotne opady deszczu. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 22 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 23 st. C. W ciągu dnia może zawiać nieco silniejszy wiatr. Jego prędkość będzie się wahać miedzy 18 a 22 km/h.

Pogoda Wrocław – piątek 5 lipca

Piątek we Wrocławiu przyniesie nieco wyższe temperatury. Niestety Wrocławianie nie powinni liczyć na słoneczną aurę. Zamiast okularów przeciwsłonecznych mogą przydać się parasole. Poranek nie zaskoczy zmianą pogody. O godzinie 8 rano termometry pokażą 15 st. C, a na niebie gościć będzie całkowite zachmurzenie. Aura pogorszy się około godziny 8 rano. Z ciemnych chmur zacznie wtedy padać przelotny deszcz, który ustąpi dopiero wieczorem. Popołudnie przyniesie nieco cieplejszą aurę. Najwyższe temperatury termometry odnotują około godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 22 st. C. Niestety wraz z ociepleniem pojawi się nieco silniejszy wiatr. Jego prędkość do godziny 16 będzie przekraczać 20 km/h.

Pogoda Gdańsk – piątek 5 lipca

Piątek w Gdańsku rozpocznie się od nocnych ulewnych deszczy, które będą dawać się we znaki do godziny 4 rano, później deszcz będzie już tylko przelotny, a od godziny 8 rano prognozowane jest tylko niewielki zachmurzenie. Na początku weekendu nie zachwycą temperatury. Termometry pokażą od 15 st. C o godzinie 5 rano do maksymalnie 18 st. C o godzinie 14. Osoby, które postanowią wyjść na świeże powietrze, powinny pamiętać o bluzach i kurtkach. W Gdańsku po raz kolejny będzie dokuczał silny wiatr. Na Bałtyku prognozowany jest sztorm.

Pogoda Kołobrzeg – piątek 5 lipca