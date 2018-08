Pogoda na dziś - ochłodzenie w poniedziałek 06.08

Po fali burz i upałów nad Polskę nadciąga niż przynoszący ochłodzenie powietrza. Pogoda w całym kraju będzie słoneczna z maksymalną temperaturą 25 st. C.

Pogoda na poniedziałek przyniesie ochłodzenie (iStock.com)

Pogoda na dzisiejszy ranek

Po chłodnej nocy w całym kraju czeka nas rześki poranek. Najcieplej będzie w północnych i zachodnich rejonach kraju, gdzie temperatura osiągnie około 22 st. C. Na wschodnich i południowych krańcach odnotujemy około 21 st. C. Najchłodniej będzie w centrum kraju. Tam termometry wskażą około 19 st. C. Wiatr spokojny, nie będzie przeszkadzał w porannych spacerach. Ciśnienie wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na popołudnie

Pogoda w poniedziałkowe popołudnie będzie słoneczna w prawie całym kraju. Jedynie w okolicy Suwałk i Zatoki Gdańskiej mogą występować przelotne opady. Termometry wskażą tam około 24 – 25 st. C. Najcieplej będzie na zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą około 27 st. C. Nieco chłodniej będzie w centrum i na południu, tam 24 - 25 st. C. Najzimniej będzie na wschodzie, gdzie odnotujemy 23-24 st. C. Wiatr w całym kraju będzie spokojny. Jedynie w okolicach Karwii i Jastrzębiej Góry może mocniej zawiać. Ciśnienie atmosferyczny powinno utrzymać się na poziomie 1005 hPa.

Pogoda na kolejne dni