Pogoda na dziś — niedziela 24 lutego. Sprawdź, jaka pogoda będzie dziś w największych miastach Polski

Pogoda na dziś (24 lutego) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się dziś mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Trójmiasta.

Pogoda na dziś – 24 lutego Warszawa

Rano (ok. godz. 7) termometry wskażą -2°C (temp. odczuwalna -6°C). W najcieplejszym momencie dnia (ok. godz. 13) temperatura wyniesie 3°C (temp. odczuwalna -3°C).

Ciśnienie będzie wahać się od 1030 hPa (rano) do 1025 hPa (wieczorem). Wiatr osiągnie prędkość do 11 km/h. Dzień zapowiada się pochmurnie z okresowymi przejaśnieniami i niską temperaturą.

Pogoda na dziś – 24 lutego Kraków

Rano (ok. godz. 7) termometry wskażą -3°C (temp. odczuwalna -7°C). W najcieplejszym momencie dnia (ok. godz. 16) temperatura wyniesie 2°C (temp. odczuwalna -4°C).

Ciśnienie będzie wahać się od 1016 hPa (rano) do 1013 hPa (wieczorem). Wiatr osiągnie prędkość do 14 km/h. Dzień zapowiada się pochmurnie i chłodno.

Pogoda na dziś – 24 lutego Wrocław

Rano (ok. godz. 7) termometry wskażą -1°C (temp. odczuwalna 3°C).W najcieplejszym momencie dnia (ok. godz. 13) temperatura wyniesie 5°C (temp. odczuwalna 2°C).

Ciśnienie będzie wahać się od 1030 hPa (rano) do 1028 hPa (wieczorem). Wiatr osiągnie prędkość do 11 km/h. Dzień zapowiada się pochmurnie z okresowymi przejaśnieniami.

Pogoda na dziś – 24 lutego Trójmiasto

Rano (ok. godz. 7) termometry wskażą ok. 0°C (temp. odczuwalna ok. -8°C). W najcieplejszym momencie dnia (ok. godz. 13) temperatura wyniesie ok. 6 °C (temp. odczuwalna ok. -3°C).