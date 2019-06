Pogoda na dziś – niedziela 16 czerwca. Ochłodzenie w całym kraju. W Gdańsku mniej niż 20 stopni

Pogoda na dziś (niedziela 16 czerwca). Zino w południowej Polsce i nad morzem. Ciepłą i słoneczną aurą będą mogli cieszyć się tylko mieszkańcy Warszawy. Tutaj też po południu pojawią się burze.

Pogoda Warszawa – niedziela 16 czerwca

Niedziela w Warszawie upłynie pod znakiem zmiennej aury. Przez cały dzień będzie bardzo ciepło, jednak temperatura nie powinna przekraczać 30 st. C. Dodatkowe zawirowania sprowadzą popołudniowe burze. Zanim jednak do nich dojdzie mieszkańców Warszawy czeka pogodny i ciepły dzień. O godzinie 7 rano termometry pokażą 22 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 23 st. C. Poranek będzie pochmurny. Dopiero około godziny 11 zza chmur wyjrzy słońce. W południe temperatura osiągnie 26 st. C, a odczuwalne będzie 27 st. C. Około godziny 14 nad Warszawą mogą pojawić się burzowe chmury. Grzmieć i padać będzie do końca dnia. Z powodu burzowej aury spadnie temperatura. Po południu termometry pokażą 23-24 st. C, a odczuwalne będzie 25-26 st. C. Do południa we znaki nie będzie dawał się wiatr. Jego prędkość nie przekroczy wtedy 10 km/h. W trakcie burz jego podmuchy będą o wiele silniejsze.