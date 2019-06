Pogoda na dziś – czwartek 6 czerwca. Fala upałów nadal nad Polską

Pogoda na dziś (czwartek 6 czerwca) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jaka będzie dziś pogoda w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Pogoda Warszawa – czwartek 6 czerwca

Kolejny dzień z upałami. Pogoda w Warszawie po raz kolejny przyniesie bardzo wysokie temperatury i bezchmurne niebo. Ciepło będzie od rana. O godzinie 7 termometry pokażą 21 stopni. Po południu będzie jeszcze goręcej. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 27 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 30 stopni. Niewielkie uczucie ochłody będzie dawał wiatr, którego prędkość przekroczy dziś 20 km/h.

Pogoda Kraków – czwartek 6 czerwca

Pogoda w Krakowie będzie związana z niewielkim i umiarkowanym zachmurzeniem. Do spacerów, szczególnie przed południem, zachęcą temperatury. O godzinie 7 rano na termometrach będzie można zobaczyć 17 st. C. Po południu należy spodziewać się upału. Termometry odnotują 25 stopni, jednak temperatura odczuwalna sięgnie 30 kreski. Ochłody nie przyniesie wiatr, którego prędkość osiągnie dziś maksymalnie 10 km/h.

Pogoda Wrocław – czwartek 6 czerwca

Pogoda we Wrocławiu będzie związana z umiarkowanym i niewielkim zachmurzeniem. Mieszkańcom miasta przez cały dzień będzie towarzyszyła bardzo wysoka temperatura. O godzinie 7 rano termometry odnotują 19 stopni. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Po południu słupki rtęci wzrosną do 26 st. C, a odczuwalne będzie nawet 30 st. C. Ochłody nie zapewni dziś wiatr. Jego prędkość po południu osiągnie 18 km/h. W pozostałej części dnia nie przekroczy 15 km/h.