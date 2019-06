Pogoda na dziś – czwartek 13 czerwca. Załamanie pogody we Wrocławiu i Gdańsku

Pogoda na dziś (czwartek 13 czerwca). Upały w Warszawie i Krakowie. Zimno i deszczowo w Gdańsku i Wrocławiu. Pogoda będzie dziś niezwykle kapryśna i niebezpieczna.

Pogoda na dziś - czwartek 13 czerwca. Burze i opady deszczu we Wrocławiu i Krakowie (Fotolia)

Pogoda Warszawa – czwartek 13 czerwca

Wszyscy oczekujący nieco chłodniejszej aury w Warszawie będą mocno zwiedzeni. Czwartek przyniesie kolejną falę upałów. Bardzo ciepło będzie już rano. O godzinie 7 na termometrach będzie można zobaczyć 23 stopnie, a temperatura odczuwalna osiągnie 24 stopnie. Żar z nieba będzie dokuczał od godziny 10 do 18. W tym czasie termometry będą pokazywały 30 st. C, a temperatura odczuwalna sięgnie nawet 35 st. C. Bardzo ciepło będzie również w nocy. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 22 st. C, a odczuwalne będzie około 25 st. C. Ochłody nie przyniesie wiatr. Jego prędkość nie przekroczy dziś 10 km/h.

Pogoda Kraków – czwartek 13 czerwca

Upalne lato rozgościło się na stałe również w Krakowie. Bardzo wysokich temperatur trzeba spodziewać się przez cały dzień. O godzinie 7 rano termometry pokażą 21 st. C, a odczuwalne będą 23 st. C. Najwyższych temperatur trzeba spodziewać się w godzinach 12-19. Słupki rtęci będą wtedy zatrzymywać się w pobliżu 30. kreski, a temperatura odczuwalna zdecydowanie przekroczy tę granicę. Po południu nieco wytchnienia da wiatr. Jego prędkość nie będzie jednak wysoka. Podmuchy będą sięgały maksymalnie 14 km/h. W nocy nad Krakowem mogą przechodzić burze. Padać i grzmieć może w godzinach 23-1.

Pogoda Wrocław – czwartek 13 czerwca

Nagłe załamanie pogody czeka dziś mieszkańców Wrocławia. Zamiast upałów i bezchmurnego nieba, będą musieli zmierzyć się z niską temperaturą, dużym zachmurzeniem, a nawet przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach we Wrocławiu będzie można dziś zobaczyć 19-23 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie 19-24 st. C. Opady deszczu pojawią się w nocy i ustąpią dopiero około południa. Na szczęście aury nie powinien dodatkowo psuć silny wiatr. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 10 km/h.

Pogoda Gdańsk – czwartek 13 czerwca