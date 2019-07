Pogoda na dziś. Burze i gorąc w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Deszczu nie muszą obawiać się osoby jadące nad morze

Pogoda. Ciepło i burzowo w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu. Zdecydowanie chłodniej będzie nad morzem, choć mieszkańcy Kołobrzegu i Gdańska nie muszą spodziewać się burz.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na dziś. Burze i gorąc w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Deszczu nie muszą obawiać się osoby jadące nad morze (iStock.com, Fot: iStock)

Pogoda w Warszawie będzie burzowa i upalna

Już od rana mieszkańcy Warszawy powinni przygotować się na burzę. Wyładowania wystąpią jeszcze przed godziną 6 rano, gdy temperatura wyniesie 22 st. C. Rozjaśni się jedynie na chwilę, bo słonecznej pogody można oczekiwać od godziny 8 do 11. Po tej porze, aż do wieczora wrócą burze z piorunami. Najcieplej będzie koło godziny 14, gdy termometry pokażą 28 st. C. Pogodniej i nadal ciepło będzie wieczorem, bo temperatura o godzinie 22 wyniesie 23 st. C. Prędkość wiatru wyniesie maksymalnie 4 km/h.

Pogoda. Ciepły i burzowy wtorek w Krakowie W Krakowie burze wystąpią przez niemalże cały dzień. Ciepło będzie już o godzinie 6 rano, gdy termometry odnotują 21 st. C. Najgoręcej, bo 27 st. C będzie natomiast około godziny 17. Mieszkańcy Krakowa nie muszą obawiać się dziś wiatru, gdyż jego prędkość osiągnie maksymalnie 7 km/h. O godzinie 22 temperatura wyniesie 23 stopnie, ale burze z piorunami nadal nie ustąpią.

Wrocław kolejnym miastem ogarniętym burzą i gorącem

Podobnie jak w Warszawie i Krakowie, wtorek we Wrocławiu zapowiada się upalnie i burzowo. Choć pierwszych wyładowań można spodziewać się od godziny 8 rano, deszcz spadnie jeszcze przed 6. Temperatura wyniesie wówczas 21 st. C. Najcieplej będzie koło godziny 15, gdy temperatura wzrośnie do 26 st. C. Ciepło, bo 23 st. C., ale wciąż burzowo będzie wieczorem, koło godziny 22. Mimo burzliwej aury nie trzeba jednak obawiać się silnego wiatru. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 16 km/h.

Gdańsk zachęci plażowiczów słoneczną pogodą We wtorek turyści i mieszkańcy Gdańska nie muszą obawiać się deszczu. Słonecznie będzie już od godziny 6, gdy termometry pokażą 19 st. Lekkie zachmurzenie wystąpi w godzinach 8-14, ale popołudniu znów pojawi się słońce. Najcieplej, bo 22 st. C będzie koło godziny 13. Wieczorem należy spodziewać się ochłodzenia. Temperatura o godzinie 22 wyniesie 17 st. C. Wiatr osiągnie maksymalną prędkość 15 km/h.

W Kołobrzegu burz nie będzie, choć słońce zakryją chmury

Burza nie muszą obawiać się osoby spędzające wtorek Kołobrzegu. O godzinie 6 termometry pokażą 20 st. C, a w ciągu dnia temperatura nieznacznie wzrośnie. Najcieplej, bo 22 będzie koły godziny 11. Chociaż nie będzie badać, niemalże cały dzień będzie pochmurny. Słońce pojawi się jedynie w godzinach 14-16. Spadek temperatury nastąpi o godzinie 22, gdy termometry pokażą 19 st. C. Wiatr zawieje z maksymalną prędkością 11 km/h.

Pogodę na 28 dni możecie sprawdzić na pogoda.wp.pl