Pogoda. Mróz i śnieg. Polskę zalewa chłodne powietrze. Na horyzoncie duża zmiana

Pogoda. Nadchodzi poważne ochłodzenie. W wielu miejscach temperatura spadnie nawet do kilku kresek poniżej zera. W dodatku z północnego zachodu powieje silniejszy, chłodny wiatr. Ale od niedzieli zmiana w pogodzie. Wraca słońce i wyższe temperatury.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda. Zimny i wilgotny tydzień. Zmiana od weekendu (WXCharts)

Pogoda. W poniedziałek nad obszarem Europy środkowej nastąpi przebudowa pola barycznego. Gaia 2, czyli pogodny wyż, który podczas weekendu zapewnił nam ładną, słoneczna aurę odsunie się nad Morze Czarne i Turcję. Natomiast na wschodzie kontynentu (nad Rosją) pojawi się głęboki ośrodek niżowy o nazwie Ignaz, a nad Atlantykiem rozbuduje się rozległy wyż o siostrzanej nazwie Gaia 1.

W kolejnych dniach Gaia 1 znad Atlantyku powoli nasuwać będzie się na Europę i w piątek znajdzie nad obszarem Niemiec. Podczas weekendu przemierzając przez Czechy, Austrię, Węgry i Rumunię zahaczy o południową Polskę i obejmie kurs na Morze Czarne - prognozują dla Wirtualnej Polski synoptycy Cumulusa.

Zatem do piątku znajdziemy się w polu barycznym zawartym pomiędzy niżem (Ignaz) na wschodzie i wyżem (Gaia 1) na zachodzie. Takie usytuowanie ośrodków barycznych sprawi, że do piątku włącznie z kierunków północnych szerokim strumieniem wlewać się będzie do nas chłodne i wilgotne powietrze polarno-morskie, które sprzyjać będzie tworzeniu się drugorzędnych frontów chłodnych, a te niosły będą z sobą przelotne opady deszczu, a od środy do piątku w Tatrach opady śniegu.

Jednak na tym nie koniec, bo poza ochłodzeniem, dodatkowo powieje silniejszy wiatr, który skutecznie obniżał nam będzie i tak niską temperaturę odczuwalną.

Pogoda w poniedziałek

W związku z powyższą przebudową pola barycznego, poniedziałek będzie dniem przejściowym, kiedy pogodny wyż Gaia 2 odpuści i dostaniemy się pod wpływ zatoki niżowej związanej z niżem znad północno-zachodniej Rosji o nazwie Ignaz. Wraz z zatoką niżową z północnego zachodu na południowy wschód przemieszczał będzie się chłodny front atmosferyczny, który do południa na północy, a po południu już prawie w całym kraju przyniesie przelotne opady deszczu.

Wraz z frontem z północnego zachodu zaczną do nas napływać chłodne masy powietrza, a ciepło utrzyma się już tylko na południu kraju. Dodatkowo zwiększać będzie się prędkość wiatru, który w porywach powieje do 55 km/h, a w pasie wybrzeża do 65 km/h. Na Bałtyku pojawi się sztorm do 8 Bft, który utrzyma się jeszcze we wtorek.

Poniedziałkowe pogorszenie pogody, to przedsmak kolejnych dni, kiedy ochłodzi się i dominować będzie zmienna aura z przelotnymi opadami deszczu, a na dodatek z północnego zachodu powieje silniejszy, chłodny wiatr, a ten skutecznie obniżał nam będzie temperaturę odczuwalną. Wraz z nadchodzącym ochłodzeniem, również w górach temperatura spadnie i od połowy tygodnia na wysokości 1 500 m, będzie oscylować w okolicach 0 stopni. Zatem od środy do piątku w wyższych partiach gór pojawią się opady śniegu.

Aby jeszcze bardziej urozmaicić prognozę, w chłodnej i wilgotnej masie powietrza dynamicznie tworzyć będą się również pojedyncze, groźne chmury kłębiaste Cumulonimbus, które od wtorku do czwartku (głownie na północy i na wschodzie) przyniosą z sobą lokalne burze.

Pogoda. Pogodny i ciepły weekend

Już w piątek nad Niemcami pojawi się Gaia 1, czyli pogodny wyż, który przywędruje znad Atlantyku. Pod koniec tygodnia ponownie nastąpi przebudowa pola barycznego, ale tym razem w kierunku lepszej pogody i podczas weekendu na pogodę nie będziemy już narzekać, bo prawie w całym kraju słońca i pogodnego nieba nam nie zabraknie.

Na dodatek kiedy Gaia 1 znajdzie się nad Węgrami i dalej przemieszczać będzie się nad Morze Czarne, to ponownie z południowego zachodu zacznie do nas napływać cieplejsze powietrze śródziemnomorskie, które w sobotę odczują mieszkańcy zachodniej Polski, a w niedzielę już całego kraju.

Sprawdź prognozę pogody dla swojego regionu na pogoda.wp.pl.

Pogoda. Temperatura

Do piątku włącznie za sprawą spływających z kierunków północnych chłodnych polarno-morskich mas powietrza temperatura poleci w dół i wahać będzie się w przedziale od 11 do 16 stopni. Jedynie jeszcze w poniedziałek, ale tylko na południu będzie jeszcze dość ciepło, bo do 19 stopni.

Dopiero w sobotę z południowego zachodu zacznie ponownie do nas docierać cieplejsze, bo śródziemnomorskie powietrze i na zachodzie temperatura podskoczy do 20 kreski. W niedzielę śródziemnomorskie ciepło rozleje się już na obszarze całego kraju i termometry wskażą przyjemną temperaturę od 18 na wschodzie do 23 na zachodzie.

W tygodniu uważajmy również na nocne spadki temperatury (głównie nad ranem), bo temperatura spadać już będzie znacznie poniżej 10 kreski, a od czwartku w górach i na przedgórzu Karpat pojawi się delikatny mróz, do kilku kresek poniżej zera.

Pogoda na kolejny tydzień

Do połowy przyszłego tygodnia z dnia na dzień będzie coraz cieplej i we wtorek na zachodzie, a w środę w centrum i na południu nie wykluczone, że temperatura przekroczy nawet 25 stopni. Jesień, która rozpocznie się 23 września, rozpocznie się z letnim przytupem - słońcem i wysoką temperaturą.

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Gdańska

pogoda.wp.pl Podziel się

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Giżycka

pogoda.wp.pl Podziel się

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Warszawy

pogoda.wp.pl Podziel się

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Wrocławia

pogoda.wp.pl Podziel się

Pogoda. Prognoza długoterminowa dla Zakopanego

pogoda.wp.pl Podziel się

Zobacz aktualne wiadomości na WIADOMOSCI.WP.PL.