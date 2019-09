Pogoda. Mortimer szaleje nad Polską. Jedna osoba nie żyje, są ranni. Wichura sparaliżowała centrum Lublina

Pogoda. Groźne wichury dają o sobie znać w całej Polsce. Na Podkarpaciu w miejscowości Nowy Nart koło Niska na samochód przewróciło się drzewo. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. Powalone drzewo sparaliżowało centrum Lublina. Silny wiatr niszczy dachy i zrywa linie energetyczne. IMGW ostrzega: silnie wiać będzie do wtorku.

W całej Polsce strażacy do godz. 17 wyjeżdżali ponad 4 tys. razy (przypomnijmy, że do 16 mieli już ponad 3,2 tys. wezwań). Najwięcej interwencji, jak poinformował WP rzecznik Komendanta Głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak, najwięcej pracy mieli do tej pory strażacy w Wielkopolsce - aż 770 interwencji, na Dolnym Śląsku - 514 oraz na Śląsku - 486.