Pogoda. Jeśli możesz, zostań w domu. Alert RCB drugiego stopnia

Poważne ostrzeżenie przed burzami dla pięciu województw. IMiGW alarmuje - burze i burze z gradem mogą wyrządzić duże szkody materialne i zagrażać zdrowiu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało esemesy ostrzegające.

Pogoda. Alert RCB drugiego stopnia. Jeśli możesz, zostań w domu

Po południu RCB rozesłało esemesy do mieszkańców województw: wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i części lubuskiego. W wielu z tych miejsc przeszła już co najmniej raz. Do poniedziałku dla niemal całego kraju obowiązuje też ostrzeżenie II stopnia przed upałami.