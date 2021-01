Pogoda. IMGW wydaje ostrzeżenia przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że w większości województw opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. Ze względu na ujemną temperaturę (przy gruncie nawet do -7 stopni Celsjusza) opady będą zamarzać, co będzie skutkować śliską nawierzchnią dróg i chodników. Alert pierwszego stopnia został wydany w czwartek o godzinie 18 i potrwa do piątkowego poranka.