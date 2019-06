Pogoda. IMGW ostrzega przed upałami. Czeka nas najgorętszy miesiąc

Pogoda. Prognozuje się, że to właśnie czerwiec będzie najgorętszym miesiącem lata. Synoptycy ostrzegają przed upałami. IMGW wydało ostrzeżenia dla trzech województw.

Za nami kolejny, wręcz upalny dzień. Dwa dni wcześniej w Świnoujściu zanotowano aż 33,5 stopnia. We wtorek upał rozlał się bardziej do centrum. W Lęborku było 31 stopni, w Łodzi, We Wrocławiu czy w Poznaniu 30 stopni - pisze dla Wirtualnej Polski bloger pogodowy Jarosław Turała.

Środa to kolejny dzień z upałem oraz burzami. Polska znajduje się obecnie pomiędzy wyżem znad Rosji, a niżem znad basenu Morza Śródziemnego. Pomiędzy nimi, szerokim kanałem zmierza do nas ciepła, ale także bardziej bogata w wilgoć masa powietrza zwrotnikowego. W wielu miejscach Polski można spodziewać się przelotnych opadów oraz burz, które na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu oraz w Małopolsce i na Śląsku mogą być intensywne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek wieczorem ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, burzami z gradem oraz upałem, które będą się w Polsce utrzymywały przez kolejne trzy dni.

Ostrzeżenia przed upałami dotyczą województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Obecność wyżu Queenie sprawi, że znad Turcji i Morza Czarnego napływać będą do nas gorące masy powietrza, co sprawi, że w całym kraju będzie upalnie.

W środę bardzo wysokich temperatur należy się spodziewać w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim. Natomiast w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim będą burze z gradem. W podkarpackim, małopolskim, śląskim wystąpią burze.

Na przeważającym obszarze Polski temperatura wahać się będzie od 26 do 29 stopni. Zachodnie województwa kraju skąpane w upale. Tam spodziewać się można temperatur od 30 do 32 stopni. Nie jest wykluczone, że gdzieś zanotujemy nawet 33 stopnie. Wiatr słaby, wiejący z południowego wschodu, osiągający w porywie 20-25 km/h. W czwartek będzie nieco chłodniej; od 25 do 28-29 stopni, ale na niebie, szczególnie w Polsce zachodniej (krańce województw), więcej chmur i silnych, groźnych burz.

Pogoda Warszawa – środa 5 czerwca

Pogoda w Warszawie po raz kolejny zachwyci wysokimi temperaturami i bezchmurnym niebem. Bardzo ciepło będzie od rana. O godzinie 7 termometry odnotują 20 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 22 st. C. Po południu, około godziny 14, słupki rtęci zatrzymają się na 26 kresce, a temperatura odczuwalna wyniesie 18 stopni. W tym samym czasie na warszawskim niebie zagości niewielkie zachmurzenie, a na sile przybierze wiatr. Jego prędkość do wieczora będzie osiągała 20 km/h.

Pogoda Kraków – środa 5 czerwca

Pogoda w Krakowie będzie dziś bardzo podobna do wczorajszej. Od rana będzie ciepło. Do południa będzie występowało umiarkowane zachmurzenie. O godzinie 7 rano termometry pokażą 18 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 25 stopni, a temperatura odczuwalna osiągnie 27 st. C. Spacerowicze powinni uważać na nieco silniejszy wiatr. W godzinach 14-20 jego prędkość może przekraczać 20 km/h.

Pogoda Wrocław – środa 5 czerwca

Pogoda we Wrocławiu rano zaskoczy umiarkowanym zachmurzeniem. Mimo to będzie ciepło. O godzinie 7 termometry odnotują 19 stopni, a odczuwalne będzie 20 stopni. Zachmurzenie osłabnie około godziny 11. Najwyższych temperatur można spodziewać się dziś od godziny 15. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 27 kresce, a odczuwalne będzie 30 st. C. Ochłody nie przyniesie wiatr. Jego prędkość wyniesie maksymalnie 15 km/h.

Pogoda Gdańsk – środa 5 czerwca

Pogoda w Gdańsku po raz kolejny będzie bardzo stabilna. Na niebie można spodziewać się niewielkiego zachmurzenia, a temperatury w ciągu dnia będą osiągały 19-22 st. C. Takie same wartości będzie przyjmowała temperatura odczuwalna. Mieszkańcy Gdańska nie powinni obawiać się dziś wiatru. Jego prędkość wyniesie dziś od 12 do 18 km/h.

Uważajmy, bo wysoka temperatura może powodować odwodnienie, a nawet przegrzanie organizmu. Bezpośrednim zagrożeniem życia jest udar słoneczny lub cieplny.

Aby uniknąć problemów zdrowotnych podczas upałów przestrzegaj kilku ważnych zasad:

- ogranicz do minimum przebywanie na pełnym słońcu

- pij dużo niegazowanej wody

- jeśli nie musisz, to nie wychodź z domu

- noś nakrycie głowy

- stosuj kremy z filtrem UV

- noś okulary przeciwsłoneczne

- unikaj wysiłku fizycznego

- nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie

- nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm

