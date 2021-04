Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Dla woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego wydano ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał, że w porywach osiągnie prędkość nawet 85 km/h. Od czwartku w całym kraju należy spodziewać się ochłodzenia.

Alerty przed silnym wiatrem obowiązują w czwartek od godz. 4 do. 16. Synoptycy IMGW prognozują, że średnia prędkość podmuchów w woj. pomorskim wyniesie od 25 do 55 km/h. Maksymalnie będzie to nawet 85 km/h.

Z kolei w północnej części woj. zachodniopomorskiego wiatr powieje ze średnią prędkością od 35 do 45 km/h, w porywach do 75 km/h. Alert będzie obowiązywać od godz. 6 do 18.

Pogoda. Polarnomorski chłód zostanie z nami do niedzieli

Od czwartku wraz z frontami z kierunków północnych spływać do nas będzie porcja zimnego, polarnomorskiego powietrza. W górach ponownie pojawią się opady śniegu, a na północy kraju deszcz ze śniegiem.

Warunki sprawią, że temperatura w najbliższych dniach spadnie w okolice 10 st. C, a podczas przechodzenia frontów (pod chmurami, w opadach i przy silniejszym wietrze) nawet do 5 st. C.

Zimne będą również noce i poranki, bo temperatura spadać będzie w okolice zera (od 1 do -2 st. C), a przy gruncie nawet do -3/-4 st. C. Taka sytuacja potrwa aż do niedzieli.

