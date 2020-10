Pogoda. IMGW ostrzega. Nadchodzi intensywny deszcz

IMGW. IMGW ostrzega przed silnym deszczem

Według meteorologów na obszarze objętym ostrzeżeniem drugiego stopnia wysokość opadów może dojść do nawet 155 mm. W zagrożonych rejonach deszcz spadnie z prawdopodobieństwem wynoszącym od 80 do 90 proc.

Pogoda. Polskę obejmie chłód

We wtorek na termometrach będzie od 10 st. C na zachodzie i Pomorzu, do 12 st. C w pasie od Mazowsza i południowego Podlasia, przez Lubelszczyznę, po Górny Śląsk, Opolszczyznę i Małopolskę.