Pogoda: IMGW ostrzega. Burza, grad i intensywne upały zaskoczą Polaków w środę, 26 czerwca 2019

Pogoda: IMGW ostrzega Polaków. Wystąpi burza, grad i duże upały. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Sprawdź, których województw dotyczą.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda: IMGW ostrzega. Burza, grad i intensywne upały zaskoczą Polaków w środę, 26 czerwca 2019 (flickr.com, Fot: Benjamen Benson)

Pogoda, środa 26 czerwca – upały i burze

W środę, 26 czerwca 2019 pogoda zaskoczy Polaków. Oprócz dużych upałów, można spodziewać się również burzy z gradem oraz silnego wiatru. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia.

Alerty IMGW dotyczące upałów wydano w następujących województwach:

zachodniopomorskim — termometry pokażą w środę 31-33 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 18.

lubuskim — w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą w środę 34 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 18.

wielkopolskim — temperatura wzrośnie do 34 st. C. Termometry pokażą minimalnie od 19 st. C do 21 st. C. Alerty będą obowiązywać do godziny 18.

dolnośląskim (oprócz powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego, lwóweckiego) — temperatura maksymalna wyniesie 34 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 18

opolskim — temperatura maksymalnie 34 st. C. Alarmy będą obowiązywać do godziny 19.

śląskim (oprócz powiatu żywieckiego) — temperatura maksymalna sięgnie 34 st. C. Alerty będą ważne do godz. 19.

mazowieckim (w powiatach: radomskim, Radom, szydłowieckim, przysuskim, białobrzeskim, grójeckim, piaseczyńskim, otwockim, mińskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, Warszawa, wołomińskim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, gostynińskim, płockim, Płock, płońskim, sierpeckim, warszawskim zachodnim) — maksymalna temperatura wyniesie od 30 st. C do 33 st. C. Alerty ważne będą do godz. 20.

łódzkim — temperatura maksymalna wyniesie od 32 st. C do 34 st. C. Alerty zakończą się o godzinie 18.

kujawsko-pomorskim i pomorskim (bez powiatów północnych) — temperatura maksymalna osiągnie od 31 st. C do 33 st. C. Ostrzeżenie wygaśnie o godzinie 18.

świętokrzyskim i małopolskim (bez powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, limanowskiego, tatrzańskiego, nowotarskiego myślenickiego, suskiego,) oraz podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: przemyskiego, Przemyśl, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego) — przewidywana temperatura maksymalna wyniesie od 30 st. C do 33 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 19.

Alerty IMGW dotyczące burz wydano w następujących województwach:

warmińsko-mazurskim i podlaskim — wystąpią burze z opadami deszczu rzędu 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a nawet 30 l/mkw. Spodziewane porywy wiatru sięgną 90 kilometrów na godzinę, możliwy grad. Alert będzie obowiązywał od godziny 16 do godzin 2 w nocy ze środy na czwartek w woj. warmińsko-mazurskim i godziny 19 do godziny 5 w nocy na terenie woj. podlaskiego.

pomorskim – przewidywane są burze z opadami, które wyniosą od 10 do 15 l/mkw., a lokalnie do 20 l/mkw. Porywy wiatru osiągną do 90 km/h. Miejscami może spaść grad. Ogłoszenie będzie obowiązywać od godziny 16 i wygaśnie o północy.