Pogoda. Fatalne warunki. Będzie groźnie. Są alerty IMGW

Uważajmy na drogach i chodnikach, bo niemal w całej Polsce opady mogą być marznące. To oznacza powstanie gołoledzi oraz tzw. czarnego lodu. Tak będzie również w nocy z czwartku na piątek. Załamanie pogody sprawi, że jezdnie mogą stać się wręcz lodowiskami.

Alerty IMGW obowiązują na całych obszarach województw: podlaskiego, lubelskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz we wschodnich powiatach województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego.

W czwartek będzie bardzo zimno: na północnym wschodzie nawet do -3 st. C. Z kolei na Lubelszczyźnie dodatkowo prognozowane są porywy wiatru do 70 km/h.