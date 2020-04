Pogoda. Do Polski napływa cieplejsze powietrze. Czwartek przyniesie dużo słońca

Od środkowego Atlantyku, przez Wyspy Brytyjskie, kraje Europy Zachodniej i Środkowej, Bałkany aż po basen Morza Śródziemnego pogodę kształtuje rozległy wyż z centrum nad Holandią. Nie dopuści on niestety żadnych opadów deszczu. To oznacza pogłębiającą się suszę.

Pogoda przyniesie wzrost temperatury, słońce i powyżej 20 st. C

W czwartek nad większą częścią Polski pojawi się przejściowe ocieplenie. Po licznych porannych przymrozkach na wschodzie kraju, temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C na Podlasiu, wschodzie Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W głębi kraju, na Podkarpaciu, w Małopolsce, w Górach Świętokrzyskich, w centrum, na Kujawach i Pomorzu nawet 14-15 st. C. Na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 20-21, w rejonie Wrocławia nawet 22 st. C.