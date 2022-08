Pogoda długoterminowa sierpień. Czeka nas kolejna fala upałów?

Umiarkowane temperatury w sierpniu to zasługa polarnomorskiej masy powietrza. To ona spowodowała, że w niektórych rejonach kraju w niedzielny poranek termometry wskazały jedynie 4 stopnie Celsjusza. Każdy kolejny dzień przyniesie ocieplenie, za sprawą wyżu, który kieruje do Polski atlantyckie masy powietrza.