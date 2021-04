Pogoda długoterminowa. Nadchodzi skwar. Co z majówką?

Zbliżająca się wielkimi krokami majówka może przynieść w Polsce bardzo wysokie temperatury sięgające nawet 30 stopni Celsjusza. Z modeli synoptycznych wynika, że na początku maja będziemy mieli do czynienia z prawdziwym skokiem temperaturowym.

Pogoda długoterminowa. Duże ocieplenie

Pierwsze oznaki znacznego ocieplenia pojawią się w tygodniu poprzedzającym majówkę. Synoptycy przewidują, że od środy 28 kwietnia słupki rtęci w całej Polsce wskazywać będą średnio około 14-15 stopni Celsjusza. Co więcej, będą to raczej słoneczne dni z niewielkimi opadami deszczu na północy kraju.

W pierwszy majowy weekend do Polski z południa wkroczą rozgrzane do ponad 25 stopni Celsjusza masy powietrza znad Afryki, które sprawią, że majówka będzie wręcz upalna. Według modeli synoptycznych saharyjski skwar sprawi, że w krajach Europy Środkowej piąty miesiąc roku zacznie się od temperatur sięgających wartości powyżej 30. kreski. Znacznemu wzrostowi temperatur mogą towarzyszyć burze z deszczem. Specjaliści przewidują, że pojawić się one mogą w północno-wschodniej Polsce.