Pogoda długoterminowa 2021. Jaka będzie zima 2021? Synoptycy przewidują srogą zimę

Pogoda długoterminowa 2021. Jaka będzie zima 2021?

Choć trwa jeszcze kalendarzowe lato, to jednak temperatury są już coraz niższe. Obserwując od kilku miesięcy sytuację nad Atlantykiem, po umiarkowanie ciepłej ostatniej zimie, wydaje się, że sytuacja nad Europą lada chwila ulegnie zmianie. Zdaniem synoptyków najbliższa zima może być znacznie chłodniejsza niż poprzednia.

Z pierwszych długoterminowych prognoz na zimę 2021 wynika, że pierwszy raz śnieg może nas zaskoczyć już za kilka tygodni. - Aktualnie nasze prognozy wskazują, że po bardzo ciepłym wrześniu, w październiku i listopadzie możemy mieć do czynienia z odwróceniem sytuacji i blokadami na Atlantyku. To z kolei zwiększa szanse na wcześniejsze pierwsze ataki zimy - pisze na swoim blogu pogodowa ekspertka Marzena Rabczewska.

Pogoda długoterminowa 2021. Czy szybko spadnie śnieg?

Pierwsza pogoda długoterminowa na zimę 2021 pojawiła się także na stronie AccuWeather. Tam eksperci donoszą, że tej zimy najwięcej śniegu ma być we wschodniej Europie. To oznacza, że również w Polsce mogą częściej występować śnieżyce.

Przez bardzo długi czas tego lata Atlantyk miał bardzo dużą aktywność w stosunku do lat ubiegłych. Wysoce możliwe jest, że za miesiąc Ocean Atlantycki zacznie tracić pokłady ciepła i to najprostsza droga do zimnej jesieni, a potem rekordowo ostrej zimy.