Pogoda dla Polski. Weekend spędzimy pod osłoną wyżu Noe

Pierwszy, to napływ ze wschodu chłodu rosyjskiego i drugi, to nocne rozpogodzenia. Oba te czynniki wpływać będą znaczne spadki temperatury i w niedzielny poranek odnotujemy od -1 stopnia na zachodzie do -2/-3 na wschodzie. Natomiast mocniej przymrozi w Karpatach, tutaj temperatura spadnie nawet do -10. Uwaga, podane wartości, to temperatura na wysokości 2m, zatem przy gruncie będzie jeszcze o 2-3 stopnie zimniej.