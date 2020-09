Pogoda. Czy to już koniec świata? W jeden dzień temperatura spadła o kilkadziesiąt stopni

Pogoda. Rekordowy spadek temperatury w ciągu 24 godzin

Przez kilka dni w Kolorado w Górach Skalistych panowała temperatura od 35 do 39 stopni Celsjusza. Najcieplej było w sobotę, gdzie odnotowano rekord temperatury w tym miejscu. Jak relacjonuje CBS był to jeden z najgorętszych weekendów, w których obchodzone jest w USA Święto Pracy. Wysokie temperatury wywołały pożary lasów.

Pogoda. Szok wśród mieszkańców. Czy to koniec świata?

Tego typu wahania temperatury w miesiącach zimowych w Kolorado zdarzają się stosunkowo często, ale we wrześniu są bezprecedensowe. "Chociaż Denver już nie raz doświadczył śniegu na początku września, to zdarza się to bardzo rzadko. I na pewno nie przypominam sobie, aby wszystkie te anomalie miały miejsce w tym samym czasie" - dodał Berardelli.