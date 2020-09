Pogoda. Cyklon Ianos uderzy w Grecję. Nawałnica dotrze do popularnych morskich kurortów

Pogoda może namieszać w planach turystów zmierzających do Grecji. W czwartek cyklon Ianos uderzy w kraj położony nad Morzem Śródziemnym. Władze wystosowały apel do mieszkańców, a to nie pierwsza taka nawałnica, która przejdzie przez Grecję.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda. Cyklon Ianos zmierza do Grecji (Windy.com)