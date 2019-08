Pogoda. Będzie niebezpiecznie, planowane ostrzeżenia

Pogoda. Deszcz, burze, a nawet grad - tego możemy spodziewać się pod koniec weekendu i na początku nowego tygodnia. Najbardziej niebezpiecznie ma być we wtorek. IMGW zakłada, że wyda wtedy ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla kilku województw.

Pogoda. Mapa temperatury w środę (WXCharts)

Pogoda. Ostatnie dni odzwyczaiły nas od upałów. One powrócą, ale dopiero w połowie drugiego tygodnia sierpnia. Na razie - w niedzielę, poniedziałek i wtorek powinniśmy przygotować się na nieprzyjemną aurę.

W niedzielę będzie duże zachmurzenie, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Nie obędzie się bez przelotnych, lokalnych opadów deszczu - głównie na zachodzie.. Burze, również z gradem, nie oszczędzą Polski - poza północno-wschodnią częścią kraju.

Najchlodniej w niedzielę będzie na Suwalszczyźnie i na Podhalu - 19°C, a najcieplej na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku - do 26°C. Wiatr będzie łaby i umiarkowany, w czasie burz jednak przyspieszy.

Pogoda na niedzielę. Temperatura w miastach:

- Białystok - 20 st. C

- Bydgoszcz - 24 st. C

- Gdańsk - 20 st. C

- Gorzów Wielkopolski - 25 st. C

- Katowice - 24 st. C

- Kielce - 23 st. C

- Kraków - 24 st. C

- Lublin - 23 st. C

- Łódź - 24 st. C

- Olsztyn - 20 st. C

- Opole - 26 st. C

- Poznań - 25 st. C

- Rzeszów - 23 st. C

- Szczecin - 25 st. C

- Warszawa - 23 st. C

- Wrocław - 26 st. C

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek zapowiada się pochmurnie. Meteorolodzy przewidują słabe, przelotne opady deszczu, a także lokalne burze, również z gradem.

Temperatura w kraju będzie wahać się od 19°C na Pomorzu, Warmii i Mazurach do 28°C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr w poniedziałek ma być słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

Pogoda na poniedziałek. Temperatura w miastach:

- Białystok - 21 st. C

- Bydgoszcz - 24 st. C

- Gdańsk - 20 st. C

- Gorzów Wielkopolski - 26 st. C

- Katowice - 27 st. C

- Kielce - 25 st. C

- Kraków - 26 st. C

- Lublin - 26 st. C

- Łódź - 25 st. C

- Olsztyn - 22 st. C

- Opole - 28 st. C

- Poznań - 25 st. C

- Rzeszów - 25 st. C

- Szczecin - 25 st. C

- Warszawa - 25 st. C

- Wrocław - 28 st. C

Pogoda na wtorek

We wtorek może być niebezpiecznie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w części kraju przewidują wydanie ostrzeżeń pierwszego stopnia. Mowa o województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Prawdopodobne jest, że wystąpią tam burze z porywami wiatru do 70 kilometrów na godzinę.

To nie wszystko. Możliwe są też alerty dotyczące burz z gradem - w województwach lubelskim i mazowieckim. W tych rejonach może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Przewiduje się, że porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.

Pogoda na wtorek. Temperatura w miastach:

- Białystok - 24 st. C

- Bydgoszcz - 25 st. C

- Gdańsk - 23 st. C

- Gorzów Wielkopolski - 26 st. C

- Katowice - 28 st. C

- Kielce - 27 st. C

- Kraków - 27 st. C

- Lublin - 26 st. C

- Łódź - 27 st. C

- Olsztyn - 25 st. C

- Opole - 27 st. C

- Poznań - 26 st. C

- Rzeszów - 26 st. C

- Szczecin - 25 st. C

- Warszawa - 26 st. C

- Wrocław - 28 st. C

