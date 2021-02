Pogoda. Nadchodzi nagłe ocieplenie. "Pierwsze powiewy wiosny"

- Jeszcze tydzień temu wydawało się, że zima zostanie z nami na dłużej, przynajmniej we wschodniej połowie kraju. Obecne prognozy nie pozostawiają jednak wątpliwości - już dziś cieplejsze powietrze wkracza do zachodniej Polski, a w kolejnych dniach obejmie ono większą część kraju - informuje Piotr Djaków z serwisu meteomodel.pl.

Pogoda. Nadchodzi nagłe ocieplenie

Jest już niemal pewne, że w okolicy nadchodzącego weekendu maksymalne temperatury dobowe sięgną, a nawet przekroczą próg 10 stopni. W czwartek i piątek we wschodnich rejonach kraju przejściowo należy spodziewać się jeszcze silniejszych mrozów - temperatury nad ranem spadną tam do temperatury od -18 do -22 stopni. Dalsze prognozy obarczone są pewną dozą niepewności, ale wszystko wskazuje na to, że w zachodniej Polsce należy spodziewać się pierwszych powiewów wiosny - tam prognozuje się wzrosty temperatur maksymalnych od 11 do 13 stopni (od niedzieli), a lokalnie nawet powyżej 15 stopni.