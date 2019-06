Podziemny pożar w kopalni Bogdanka. Ewakuowano 180 osób

W kopalni węgla w Bogdance doszło do pożaru na jednej ze ścian. Wzrosło stężenie tlenku węgla na skutego samozagrzania węgla. Górnicy zostali ewakuowani, pod ziemię zjeżdżali tylko ratownicy. Trwa obniżanie temperatury węgla na wspomnianej ścianie.

Do zdarzenia doszło w środę w godzinach wieczornych, ale spółka poinformowała o tym w komunikacie prawie dobę później. W kopalni węgla w Bogdance (woj. lubelskie) na jednej ze ścian doszło do wzrostu stężenia tlenków węgla na skutek samozagrzania się węgla. To tzw. pożar endogeniczny. Zagrożenie wykryły czujniki - informuje portal spottedlublin.pl.