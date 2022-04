Podziemne miasto w Turcji. Niesamowite odkrycie archeologów

– To podziemne miasto zostało prawdopodobnie założone przez chrześcijan, którzy w II wieku naszej ery starali się ujść przed prześladowaniami ze strony Rzymian – wyjaśnia archeolog. – Oceniamy, że tu, pod ziemią, mogło żyć przynajmniej od 60 do 70 tys. ludzi – dodaje. To znaczna liczba. Dziś za duże uznaje się miasta liczące sto tysięcy mieszkańców.