Podwyżki dla polityków. Nie wszystkim członkom KO podoba się miejsce debaty o pieniądzach

Wyborcy wciąż jeszcze pamiętają słynne ośmiorniczki, które stały się symbolem oderwania polityków od finansowej rzeczywistości w Polsce. Ciężko przypuszczać, by wybór luksusowego hotelu w Lidzbarku Warmińskim na miejsce debaty o kryzysie wizerunkowym po głosowaniu w sprawie podwyżek , mógł zatrzeć to wrażenie.

Podwyżki dla polityków. Debata godna czterech gwiazdek

Jak informuje Onet, do wyboru tego miejsca zachęcał swoich partyjnych kolegów, pochodzący z regionu, poseł Jacek Protas. Kiedy pełnił jeszcze urząd marszałka województwa warmińsko-mazurskiego padały pod jego adresem oskarżenia o faworyzowanie właścicieli hotelu w przydzielaniu środków unijnych.

Podwyżki dla polityków. Nie wszyscy chcą jechać na Warmię

Nie wszystkim politykom KO podoba się pomysł debatowania w czterogwiazdkowym hotelu. Cytowaniu przez Onet parlamentarzyści KO zwracają uwagę, że może to jedynie pogłębić wizerunkowy kryzys.

Bogdan Zdrojewski potwierdził w rozmowie w portalem, że w klubie pojawiły się spore wątpliwości co do wyboru miejsca spotkania. Niektórzy jego członkowie nazywają ten pomysł niefortunnym. Sam Zdrojewski poinformował, że nie wybiera się do Lidzbarka Warmińskiego. Na Warmię nie wybiera się również senator Zygmunt Frankiewicz, który stwierdził, że tego typu spotkań nie powinno się organizować w luksusowych hotelach.