Podwyżki będą niższe. Najuboższym pomoże bon energetyczny

Transformacja energetyczna to konieczność

Eksperci PKEE tłumaczą, że obecna taryfa (739 zł za MWh) odzwierciedla realne koszty zakupu energii ponoszone przez spółki energetyczne w 2024 r. Zadbał o to prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy i każdorazowo musi sprawdzić, czy nie zawierają one ponadnadmiarowych marż sprzedawców energii. A to oznacza, że od wielu miesięcy spółki obrotu sprzedają energię znacznie poniżej kosztów jej zakupu. Jedynym sposobem na powstrzymanie wzrostu cen w dłuższej perspektywie jest przestawienie polskiej energetyki na źródła zeroemisyjne (OZE) oraz energetykę jądrową i magazyny energii, które będą stabilizować system. Wymaga to jednak wielomiliardowych inwestycji. Według szacunków EY dla PKEE może to być nawet 600 mld zł do 2030 r.