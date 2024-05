Podwyżka pensji w 2025 roku. Co czeka Polaków?

Jednak możliwe, że podwyżka będzie wyższa. Jeśli wysokość płacy minimalnej będzie stanowić mniej niż 50 proc. średniego wynagrodzenia za I kwartał 2024 r., to płaca minimalna wyniesie co najmniej 4617,80 zł. W połowie maja będzie wiadome, ile co najmniej będzie musiało wynieść najniższe wynagrodzenie.