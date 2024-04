Podwójny gaz na stacjach, czyli dlaczego (nie) warto zakazywać sprzedaży alkoholu [OPINIA]

Kilka dni wcześniej, z okazji wyborów samorządowych, już po raz kolejny swoje alkohole w internecie reklamował znany dłużnik i promotor wódy Janusz Palikot. Wiecie, jak wydacie dużo pieniędzy, to dostaniecie 12 butelek piwa gratis. Palikot od dawna kpi z przepisów zabraniających reklamowania mocnego alkoholu w sieci. Co rusz czytamy, że ktoś go zaraz ukarze, że ktoś go właśnie ukarał, że ktoś z jakiegoś powodu nie mógł go ukarać - a jak były polityk reklamował wódę w necie, tak promuje ją nadal. Chciałoby się rzec, że widocznie mu się to opłaca, ale nie wchodźmy w tym miejscu w dyskusję o skuteczności prowadzenia działalności gospodarczej przez Palikota.