Podsłuchy w siedzibie PSL. "Znaleziono je w żyrandolach"

W warszawskiej siedzibie Polskiego Stronnictwa Ludowego znaleziono podsłuchy. - Włodek mi o tym powiedział - zdradził w rozmowie z "Super Expressem" poseł PSL-UED Michał Kamiński, doradca Władysława Kosiniaka-Kamysza. Pluskwy odkryto w gabinecie lidera partii oraz posła Pawła Zgorzelskiego.

Do zyskującego odkrycia doszło kilka dni temu w głównej siedzibie ludowców w stolicy. Jak podaje tabloid, budynek partii sprawdziła profesjonalna firma .

- Nie wiemy, kto to zrobił – zaznacza Michał Kamiński. - To niesłychane i to skandal, że podsłuchuje się partię polityczną PSL – dodaje poseł.