Podrzucił skrzynię z pieniędzmi. Wiadomo, na co je wydali

Cała historia rozpoczęła się, gdy ktoś zostawił przed drzwiami placówki srebrną skrzynię zabezpieczoną grubym łańcuchem i kłódką z szyfrem. Dołączona była kartka z napisem: "Proszę się nie bać. Paczka to darowizna. Nic groźnego". Monika Nowak, dyrektorka placówki, dobrze pamięta ten dzień. - Była 7 rano. Odebrałam telefon od wychowawcy, który powiedział, co się stało. Wsiadłam do samochodu, przyjechałam do Domu Dziecka. Ze względów bezpieczeństwa zawiadomiliśmy policję - opowiadała o szczegółach tego niezwykłego dnia. W tym samym czasie do redakcji portalu Krosno112.pl zadzwonił mężczyzna i podał kod, który otwierał kłódkę. Były to cyfry 7777.