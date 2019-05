Podróżowali z workiem 1,5 kg amfetaminy. Zostali zatrzymani

Małopolska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli w aucie 1,5 kg amfetaminy i 2,6 g metamfetaminy. Podejrzani trafili na Komendę Powiatową Policji w Limanowej.

Mężczyźni to: 31-letni kierowca (mieszkaniec powiatu limanowskiego) i 36-letni pasażer – właściciela auta (mieszkaniec Limanowej). Trafili na komendę, ale jak się okazało, prowadzący auto nie był zamieszany w handel, więc zwolniono go do domu.