Podpalenie windy w bloku. 11 osób w szpitalu, kilkadziesiąt ewakuowanych

11 trafiło do szpitala z objawami podtrucia dymem, a kilkadziesiąt ewakuowano. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci. To efekt nocnego pożaru w Gdańsku. Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do podpalenia.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Gdańsk. Podpalenie windy w bloku. 11 osób poszkodowanych (East News)

Wszystko wskazuje na to, że powodem pożaru w bloku na gdańskiej Morenie było podpalenie windy. Ktoś powrzucał do windy między innymi oponę, dywan i drobne meble. Kiedy doszło do pożaru, winda stała na pierwszym piętrze - informuje RMF FM.

Windę ugaszono, a budynek został przewietrzony. Akcja straży pożarnej zakończyła się nad ranem. Jednak 11 osób jest poszkodowanych. Wśród nich jest troje dzieci.

Jeden z mieszkańców został znaleziony nieprzytomny na klatce schodowej. Prawdopodobnie mężczyzna wyszedł w nocy z mieszkania sprawdzić, co się dzieje - czytamy na stronie Radia Gdańsk.

Policja szuka podpalacza i wyjaśnia okoliczności pożaru.

Zobacz także: Znakomity wynik byłej premier w wyborach do PE. Gowin enigmatycznie o przyszłości Szydło

Zobacz aktualne wiadomości na WIADOMOSCI.WP.PL.