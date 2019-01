Podpalenie kamienicy posła Brejzy. Jest decyzja prokuratury

Prokuratura Rejonowa w Inowrocławiu umorzyła śledztwo w sprawie podpalenia kamienicy, w której mieszka poseł Krzysztof Brejza z rodziną. Śledczy nie wykryli sprawcy, nie skierowali również aktu oskarżenia wobec dotychczasowego podejrzanego sąsiada polityka - Sławomira M. - Prokuratura zrobiła z niewinnej osoby kozła ofiarnego - mówi nam Brejza.

Co na to poseł Krzysztof Brejza? - Jest nieporozumieniem, że to z prokuratury wyszła informacja o "niepodopałku" jako przyczynie pożaru. Opinia biegłego z zakresu pożarnictwa jednoznacznie przesądza, że doszło do celowego i umyślnego podpalenia. Jest druzgocące - i tym prokuratura się nie pochwaliła - że istnieje opinia fizykochemiczna, która miała odpowiedzieć na pytanie o środek użyty do podpalenia i wyjaśnić w związku z tym okoliczności zdarzenia. Z opinii fizykochemicznej wynika, że cały materiał zabezpieczony do badań fizykochemicznych został źle zabezpieczony. W efekcie prokuratura nie jest w stanie odpowiedzieć na istotne dla sprawy pytanie. Kolejnym aspektem jest to, że od początku wiadomym było, że prokuratura znalazła kozła ofiarnego i postawiła zarzuty niewinnej osobie - mówi Wirtualnej Polsce Krzysztof Brejza.