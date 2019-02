"Podpalał co popadnie". Policja zatrzymała groźnego piromana

Funkcjonariusze policji zatrzymali 38-latka podejrzanego o kilka podpaleń w Gorzowie Wlkp. Lubuska policja donosi, że mężczyzna najpierw wzniecał pożary, a potem nagrywał telefonem akcje gaśnicze strażaków.

- Niebezpieczny piroman podpalał co popadnie. Później to nagrywał i sam dzwonił po służby. Mężczyznę zatrzymano krótko po jednej z akcji gaśniczych. Grozi mu do pięciu lat więzienia. Ma na razie trzy zarzuty. Niebawem do sądu zostanie skierowany wniosek o jego tymczasowe aresztowanie - informuje rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy.