Makabra. Drzewo spadło na jadący samochód. W środku dziecko

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 15. Samochodem między wsiami Miejska Dąbrowa i Bobrowniki podróżował 32–letni ojciec z sześcioletnim synem. Na ich auto spadło drzewo. Ciężki konar, złamanej przez silny wiatr wierzby, niemal doszczętnie zniszczył auto. Chłopczyk trafił do szpitala.