Podkarpacie. Pijany mężczyzna próbował staranować radiowóz

Policjanci z Kolbuszowej zatrzymali w Woli Raniżowskiej (woj. podkarpackie) kierowcę bmw, który uciekał przed radiowozem. Gdy funkcjonariusze zablokowali mu drogę, mężczyzna, próbując uciekać, kilka razy uderzył w policyjny pojazd. Kierowca był pijany.

Do zdarzenia doszło we wtorek po godzinie 20:00 w okolicach Kolbuszowej. Wracający z patrolu na komisariat zauważyli na poboczu drogi między Wolą Raniżowską, a Lipnicą zaparkowane bmw. Stojący przy aucie 25-letni mężczyzna, na widok policjantów, szybko wsiadł do samochodu i odjechał.