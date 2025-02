Podejrzenie sabotażu na niemieckim minenjagdboot

Podczas przeglądu w Tamsen-Werft odkryto uszkodzenia w postaci przeciętych kabli. Eksperci wykluczyli próbę kradzieży, co sugeruje celowe działanie - takie jak sabotaż.

To nie pierwszy przypadek podejrzenia sabotażu w niemieckiej marynarce. Niedawno nieznani sprawcy próbowali uszkodzić korwetę "Emden" poprzez wrzucenie metalowych wiórów do jej napędu. Gdyby sprawa nie została odkryta, działanie to mogłoby wyłączyć okręt ze służby na długi czas - podaje tygodnik.