Podczas transmisji na żywo runęła fasada gmachu giełdy w Kopenhadze

- To był szok, że to zawalenie nastąpiło tak nagle. Gdy usłyszeliśmy dźwięk, myślałem, że to materiały, które były tam rozładowywane, ale to były ściany, które się zawaliły – powiedział Ehlers, cytowany przez TVN24. Ten moment zarejestrowali również inni dziennikarze, a także osoby, które śledziły akcję strażaków. Filmy trafiły już do sieci.