"Podatek wojenny" w Estonii. Kraj szykuje się na sytuację kryzysową

Oficjalna nazwa to podatek od bezpieczeństwa, ale Estończycy nazywają go już "podatkiem wojennym" - pisze fińska gazeta "Iltalehti". Wprowadzenie podatku to jeden z głównych postulatów nowego premiera. Podatek ma zostać wprowadzony tymczasowo i został zaplanowany na lata 2026-2028. Opłata ma wynosić 2-procent. Płacić ma każdy obywatel niezależnie od dochodów. Podatek będzie naliczany także od zysku przedsiębiorstw - podaje fińska gazeta.