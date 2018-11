Pociąg uderzył w tira. "Szlaban był podniesiony"

Jedna osoba została ranna, po tym jak rozpędzony pociąg uderzył w naczepę ciężarówki. Do wypadku doszło w okolicy Ożarowa Mazowieckiego. Z relacji świadków wynika, że w chwili zdarzenia szlabany były podniesione.

Do zdarzenia doszło o godzinie 14.10. Samochód ciężarowy wjechał pod pociąg "Moniuszko" jadący z Lublina do Szczecina. - Do wypadku doszło na ulicy Ceramicznej. Na szlaku Ożarów Mazowiecki - Błonie - poinformowała TVN Warszawa rzeczniczka PKP Intercity Agnieszka Serbeńska.