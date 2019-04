Pobił starszego mężczyznę w tramwaju. Zgłosił się na policję

45-letni sprawca, który pobił w bydgoskim tramwaju 72-latka, zgłosił się na policję we wtorek rano. Mężczyzna tłumaczył policjantom, że starszy pan zdenerwował go swoim zachowaniem i tym, co mówił.

45-latek bił i wyzywał 72-latka (Youtube.com)

W poniedziałek w internecie pojawiło się nagranie z bydgoskiego tramwaju, na którym widać, jak młodszy mężczyzna bije staruszka po głowie i twarzy. 45-latek wyzywał go przy tym i groził mu.

We wtorek rano sprawca zgłosił się na komisariat. Tłumaczył funkcjonariuszom, że starszy człowiek go prowokował. Przesłuchano także 72-latka. Poszkodowany nie zdecydował się złożyć zawiadomienia dotyczącego naruszenia nietykalności cielesnej.

Wobec tego, że mężczyzna nie chciał zgłaszać sprawy z oskarżenia prywatnego, policja przekazała sprawę prokuraturze, która zajęła się ściganiem tego przestępstwa z urzędu. 45-latek usłyszy zarzut naruszenia nietykalności cielesnej o charakterze chuligańskim.

Źródło: TVP Info

