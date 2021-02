PO zaskoczyła opozycję? Borys Budka: chcieliśmy pokazać polityczną kuchnię

Borys Budka w rozmowie z TVN24 był pytany, dlaczego jego partia wybrała wariant niekonsultowania się z innymi formacjami opozycyjnymi ws. wspólnego projektu na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości. - To nie miała być koalicja, ale rozmowa o dobrym projekcie dla Polski. To zaproszenie do dyskusji nad konkretnymi rozwiązaniami. Tę płaszczyznę pokazaliśmy jawnie, w świetle kamer. Na dziś mamy razem poparcie 60 proc. - mówił przewodniczący PO.