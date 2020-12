PO zarzuca PiS-owi hipokryzję: "Szczepionki dzięki UE"

"Czy ktoś wytłumaczył premierowi, że szczepionki zostały kupione i dostarczone do Polski dzięki temu, że jesteśmy członkiem UE? Tak, tej Unii, którą jego obóz polityczny od 5 lat osłabia od wewnątrz, podważa sens jej istnienia i wartości, na których została zbudowana" - napisał na Twitterze szef PO Borys Budka, dodając do swojego wpisu hashtag #hipokryci.

"Okazuje się, że szczepionki trafiają do Polski dzięki UE. Nie dzięki USA, Trumpowi itd., ale właśnie dzięki tej 'wyimaginowanej wspólnocie'. To powinno dać wszystkim w tym rządzie do myślenia" - dodał sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.