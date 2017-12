Po zamachu w Londynie pomagał ludziom. Musi zapłacić mandat

Taksówkarz Ryan Barney, który po czerwcowym zamachu terrorystycznym w Londynie za darmo wywoził ludzi z miejsca ataku musi zapłacić mandat. W sumie do zapłaty ma 270 funtów, bo do kary doliczono też koszty sądowe.

Ryan Barney otrzymał mandat 160 funtów i trzy punkty karne. Taksówkarz przyznał się do winy i wyjaśnił, że zrobił to wywożąc ludzi z miejsca zamachu. Firma obsługująca fotoradar skierowała sprawę do sądu, a ten orzekł, że mężczyzna musi zapłacić mandat. Dodatkowo zasądził zapłatę 110 funtów kosztów.