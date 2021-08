Po wybuchu runął dom w Toruniu. Nie wiadomo, czy ktoś jest pod gruzami

Do niektórych mieszkań w okolicznych budynkach wracają już mieszkańcy. Dwa domy są wyłączone - te najbliższe zawalonego budynku. - Cały czas wyłączona pozostaje także Galeria AMC, w której doszło do uszkodzenia elewacji. Uszkodzonych jest przynajmniej 9 samochodów, ale ten bilans może wzrosnąć, gdy właściciele będą mogli podejść do aut i stwierdzić, czy nie ma jeszcze np. mniejszych uszkodzeń - powiedział kpt. Baniecki.